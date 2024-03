Cameroun : le Parlement convoqué en Congrès

Le président de l’Assemblée nationale convoque les députés et sénateurs en chambre réunie le mardi 02 avril 2024.

Le président du bureau de la Chambre basse du Parlement, président du bureau du Congrès, convoque l’Assemblée nationale et le Sénat en congrès pour le mardi 02 avril 2024. Selon l’arrêté en date du 28 mars 2024, à la demande du président de la république, « le Parlement est convoqué en congrès le mardi 02 avril 2024 à 11 heures précises, au Palais des congrès de Yaoundé, à l’effet de recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel, nommés par décret présidentiel » le 18 janvier 2024.

Le décret présidentiel n°2024/010 renouvelle le mandat de certains membres du Conseil constitutionnel dont le président Clément Atangana, Emmanuel Bonde, Emile Essombe, Paul Nchoji Nkwi, Jean Baptiste Baskouda, Bah Oumarou Sanda, Charles Etienne Lekene Donfack, Ahmadou Tidjani.

Par le decret n°2024/011, le chef de l’Etat Paul Biya a nommé les professeurs Adolphe Minkoa She et Aaron Logmo MBelek membres du Conseil constitutionnel. Ils remplacent à ces postes, de manière respective, les professeurs Joseph Owona et Joseph Marie Bipoun Woum, décédés. Ils vont prêter serment pour un mandat de six ans.