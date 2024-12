Cameroun : le peuple sawa remercie le président Paul Biya et son gouvernement

L’assemblée traditionnelle de ce peuple exprime sa reconnaissance après l’inscription du festival Ngondo au Patrimoine culturel et immatériel de l’humanité.

La nouvelle se repend depuis le 04 décembre 2024. L’Unesco inscrit le Ngondo sur la liste représentative du Patrimoine culturel et immatériel de l’humanité. L’organisation a rendu publique cette décision à l’occasion de la 19è session de son assemblée générale ordinaire qui se tient au Paraguay. Suite à cette annonce, le peuple sawa réagit. Il considère cette inscription comme « l’expression vivante de nos valeurs, de nos traditions et de notre lien sacré avec la nature et les ancêtres. Ce patrimoine reflète notre identité collective, la richesse de nos savoirs et notre rôle dans le dialogue interculturel mondial ».

Dans une déclaration en date du 04 décembre, le peuple sawa « tient à exprimer sa profonde gratitude au chef de l’Etat Son Excellence Paul Biya pour son implication permanente et l’accompagnement de tous les instants ». Il exprime aussi sa reconnaissance à l’endroit du gouvernement camerounais, en particulier au « ministre des Arts et de la Culture », aux instances internationales pour « cette victoire ». Le peuple n’oublie pas de remercier l’Unesco et ses Etats membres « pour cette reconnaissance universelle » qui est le « témoignage d’un travail acharné accompli par des gardiens de la tradition, les associations culturelles, des experts dévoués ».

Pour le peuple sawa, le Ngondo appartient désormais au Cameroun et à l’humanité entière. Le festival, attribué aux peuples de l’eau, tout comme le Ngouon, constituent des symboles de la culture camerounaise reconnue à travers le monde. Les deux festivals font désormais la fierté culturelle du Cameroun à l’international.