Cameroun: le plan de localisation de Campost & FindMe adopté par la microfinance CECEC

La microfinance CECEC a intégré cette solution dans le but de moderniser ses services financiers.

FindMe, une start-up spécialisée dans l’adressage postal a signé avec la microfinance CECEC le 15 novembre 2024 un partenariat stratégique visant à intégrer le Plan de Localisation Postal Campost et FindMe dans les processus d’ouverture de compte bancaire et de demande de crédit. Cette collaboration marque une avancée majeure dans la digitalisation des services financiers au Cameroun.

Concrètement, grâce à l’intégration du Plan de Localisation Postal Campost et FindMe, CECEC dispose désormais d’un outil fiable et efficace pour localiser ses clients. Cette solution permet non seulement de résoudre les difficultés liées au recouvrement, mais également d’améliorer la connaissance des clients et de proposer des services plus adaptés à leurs besoins.

Pour Kamayou, Directeur Général de CECEC, cette innovation représente un tournant dans les opérations de l’institution : « Nous éprouvons énormément de difficultés à recouvrer nos crédits, principalement en raison du manque d’adresses précises de nos clients. Ce partenariat avec Campost et FindMe est une solution concrète à ce problème et nous permet également de mieux connaître nos clients pour leur offrir un service de qualité ».

Pour CECEC, ce partenariat va au-delà des défis opérationnels immédiats. Il s’agit d’une étape vers une microfinance plus moderne et inclusive, où la technologie et la digitalisation jouent un rôle clé dans l’amélioration des services financiers.

L’impact de cette collaboration ne se limite pas au recouvrement. Avec des données de localisation fiables, CECEC peut ajuster ses produits financiers pour répondre aux réalités locales, réduire les risques liés à l’octroi de crédits et renforcer la confiance des clients dans ses services.

Brandon Wanguep, Directeur Général de FindMe, a également exprimé sa satisfaction face à cette alliance : « Nous avons conçu ce Plan de Localisation Postal pour répondre aux besoins des institutions financières comme CECEC. Ce partenariat est une validation importante de notre solution, et nous invitons les autres acteurs financiers à l’adopter pour transformer leurs opérations. »

La solution proposée par FindMe, développée en collaboration avec Campost, s’intègre facilement aux systèmes bancaires et financiers existants, offrant une flexibilité et une efficacité précieuses dans un secteur en pleine mutation.