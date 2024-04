Cameroun : le portefeuille de coopération avec la BAD s’évalue à environ 1 400 milliards F

Marie-Laure Akin-Olugbade, Vice-présidente du Groupe de la Banque Africaine de Développement en charge du Développement Régional, de l’Intégration et de la Prestation des Services, a été reçu le 08 avril 2024 à Yaoundé, avec le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY.



Une délégation de la Banque africaine de Développement a été reçue par Alamine Ousmane Mey le 08 avril de cette année. A l’occasion, plusieurs sujets d’intérêt commun étaient au centre des échanges entre le Ministre de l’Economie et la forte délégation de la Banque Africaine de Développement.

Lors de la rencontre, les deux parties ont passé en revue l’état de la coopération économique Cameroun-BAD, et évoqué quelques perspectives de cette coopération. Ainsi, les deux personnalités ont salué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de certains projets d’infrastructures de transport, visant à renforcer la dynamique d’intégration régionale et sous-régionale. Notamment, la construction de la route Ketta-Djoum entre le Cameroun et le Congo et des ponts sur la Cross River devant relier le Cameroun au Nigéria, sur le Ntem reliant le Cameroun à la Guinée Equatoriale, et sur le Logone entre le Cameroun et le Tchad. Elles ont également apprécié la contribution de la BAD au financement de l’usine de pied de Lom Pangar et du projet d’aménagement hydroélectrique de Nachtigal, sans oublier les appuis budgétaires apportés par cette institution financière dans la mise en œuvre des réformes structurelles inscrites dans les différents Programmes conclus avec le FMI depuis 2017.

Au total, le portefeuille de coopération avec la Banque Africaine de Développement affiche 26 opérations, pour des engagements cumulés estimés à environ 1 400 milliards de FCFA. Des opérations qui répondent aux priorités du Gouvernement camerounais, et des « High five » de la Banque.

Selon le Minepat, la Vice-présidente de la BAD n’a pas manqué de présenter l’ambition de son institution, qui est de doubler la performance du portefeuille de coopération au cours des 05 prochaines années, avec de nouvelles opérations alignées aux orientations de la SND30, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports, du numérique, de l’agro-industrie, du développement urbain et de la gouvernance, etc.

Alamine OUSMANE MEY a quant à lui saisi l’opportunité de cette rencontre pour plaider en faveur d’une plus grande prise en compte du secteur privé dans le portefeuille de coopération avec la BAD.

Il faut noter que la Vice-présidente du Groupe de la Banque Africaine de Développement en charge du Développement Régional, de l’Intégration et de la Prestation des Services, séjourne au Cameroun dans le cadre d’une visite de dialogue de haut niveau avec les autorités camerounaises et certains partenaires au développement. Elle effectuera des descentes sur quelques sites des projets financés par son institution au Cameroun, et échangera avec les bénéficiaires. Marie-Laure Akin-Olugbade prendra également part, en qualité de Représentante du Président du Groupe de la BAD, à la cérémonie d’inauguration du Bureau régional Afrique centrale du Groupe de la BAD, prévue le 12 avril 2024 à Yaoundé, sous la présidence du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Joseph Dion Ngute.