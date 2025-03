Cameroun : le Rdpc annonce les couleurs de son 40è anniversaire

En prélude à la célébration des 40 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuete, a donné des instructions aux militants.

Né des cendres de l’Union nationale camerounaise au congrès de Bamenda le 24 mars 185, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a 40 ans dans 11 jours. Le parti du Flambeau ardent va célébrer cet événement partout sur le territoire camerounais où il est implanté. L’événement se tient en année électorale. Le contexte exige que les festivités s’arriment à la logique de conquête des suffrages qui prévaut sur la scène politique nationale. Le secrétaire général du Comité central oriente les activités marquant l’anniversaire vers le scrutin présidentiel.

Pour ce faire, Jean Nkuete, dans une circulaire rendue publique le 11 mars dernier, précise les actions à accomplir durant la célébration. D’abord, le secrétaire général invite les militants et militantes du parti à se mettre derrière le président Paul Biya pour pousser le candidat de la formation politique à la victoire en octobre prochain. Une manière de réitérer que le leader reste le candidat du parti à cette élection. Ensuite, la circulaire instruit d’organiser des rassemblements populaires dans toutes les circonscriptions du parti. Ce qui introduit la mobilisation de masse en vue de l’élection présidentielle.

Enfin, dans la même mouvance vers le scrutin présidentiel, le Comité central du parti invite les militantes et militants à faire passer des messages lors des festivités. Ils visent à vanter les actions du gouvernement dans les localités, à condamner les récents actes de violence sur le ministre de la Jeunesse à Bruxelles, à lutter contre les discours de haine, de déstabilisation et de chaos, à activer la vigilance dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales, etc.

Le Rdpc qui n’a connu qu’un seul président depuis quatre décennies, le président Paul Biya, entend le garder et veut rester leader sur la scène politique nationale. La formation politique est majoritaire au Parlement, dans les exécutifs communaux et régionaux. Pour maintenir le cap, Le secrétaire général invite les jeunes et mes femmes du parti à s’impliquer davantage aujourd’hui. Ils sont des architectes de ce que sera le Rdpc dans les prochaines 40 années.