Cameroun : le SECA invite les enseignants grévistes à observer une trêve

Le Syndicat des enseignants du Cameroun pour l’Afrique (SECA) réagit au discours de fin d’année du président de la République Paul Biya qui rappelle certains enseignants à l’ordre.

Dans un communiqué du syndicat en date du 1er janvier 2024, « les enseignants sont invités à faire la semaine généreuse du mois de janvier allant du 02 au 05 janvier 2024 ». Cela implique la reprise effective et normale des enseignements et autres activités pédagogiques. Le SECA, après avoir rappelé les six revendications des seigneurs de la craie, dit avoir suivi avec attention le discours du chef de l’Etat du 31 décembre 2023.

Dans ce message adressé à la Nation, le président de la République refuse d’admettre « que l’éducation de nos enfants continue d’être prise en otage par une frange d’enseignants, dont les motivations réelles semblent s’écarter des objectifs affichés ». Ceci alors que le gouvernement a débloqué plus de 72 milliards en 2023 et s’apprête à débloquer 102 milliards complémentaires pour apurer la dette des enseignants. Le chef de l’Etat dit être « soucieux » d’améliorer les conditions de travail des enseignants, mais aussi « intransigeant » quant au respect du droit à l’éducation de la jeunesse.

Paul Biya annonce des mesures pour éviter « une éducation au rabais », tout comme il maintient le « dialogue avec les syndicats des enseignants reconnus ». A cet effet, le syndicat des enseignants du Cameroun pour l’Afrique, comprend à travers ce message présidentiel que « le statut spécial des enseignants et les autres revendications doivent être pris en compte au cours de ce dialogue ». L’on note ainsi l’instance du syndicat à propos de la signature et l’application du statut spécial des enseignants.