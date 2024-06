Cameroun : le Sénat reçoit six projets de loi, soumet deux ministres aux questions orales

Les différents projets de lois sont en examen au sein de la représentation nationale tandis que les sénateurs soumettent les ministres aux questions orales.

Le Parlement a reçu, au sein de ses deux chambres, six projets de loi au lendemain de la séance plénière d’ouverture du 11 juin 2024. Au Sénat, les six textes ont été jugés recevables par la conférence des présidents et communiqués aux sénateurs. Outre le projet de loi régissant les archives du Cameroun, les différents autres projets de loi autorisent le président de la République à ratifier des accords internationaux, ou à procéder à l’adhésion du Cameroun aux conventions avec d’autres Etats ou organisations internationales. Selon des indiscrétions, d’autres projets de loi relatifs à la vie politique du pays sont attendus.

Ce jeudi, deux ministres sont face aux sénateurs dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale à travers les questions orales. Il s’agit du ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey et du ministre de la décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam. Cet exercice a lieu au cours d’une séance plénière de questions orales en cours à l’hémicycle du Palais des congrès de Yaoundé.