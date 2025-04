 Le suivi des dossiers de l’accident ferroviaire d’Eseka à l’ordre du jour de la 44è session du Comifer

Le Comifer a tenu sa 44è session ordinaire à Yaoundé le 11 avril 2025 sous la présidence de Ngalle Bibehe, ministre des Transports au Cameroun.

Cette rencontre a également connu la participation du Président du Conseil d’Administration, du Directeur Général et du Directeur Général adjoint de la société Camrail ainsi que des représentants des ministères sectoriels concernés, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des principaux acteurs du secteur ferroviaire au Cameroun.

Cette session avait pour principal objectif de faire le point sur l’état d’avancement des projets en cours dans leur exécution, d’évaluer les défis rencontrés, et de définir des perspectives concrètes pour l’accélération du développement et de la modernisation du réseau ferroviaire national.

Les acteurs présents ont abordé un certain nombre de sujets propres au secteur ferroviaire, notamment le suivi des dossiers de l’accident ferroviaire d’Eseka. Lors de la 28è session du Comité interministériel des infrastructures ferroviaires (COMIFER) en 2017, ce sujet était déjà à l’ordre du jour. On se souvient que l’accident ferroviaire d’Eseka L’accident ferroviaire d’Eséka est survenu le 21 octobre 2016 à 13 h 30, près de la gare d’Eséka.

Ce drame avait fait 79 morts et près de 600 blessés selon les autorités. Le Président de la République, Paul Biya, avait décidé, en mai 2017, de débloquer la somme d’un milliard de francs CFA en guise d’assistance complémentaire à verser aux victimes de l’accident de train ou à leurs ayant-droit.

Autre point à l’ordre du jour lors de cette 44è session, c’est la mise en oeuvre du Deuxième Plan Quinquennal (PQ2), le processus de transfert par Camrail à l’Etat des biens acquis dans le cadre du Premier Plan Quinquennal (PQ1), la mise en conformité de la Convention entre L’Etat du Cameroun et la Société Camrail avec la loi régissant le secteur ferroviaire, les projets d’acquisition du matériel roulant voyageurs et d’extension du chemin de fer camerounais.

A l’occasion, le ministre des transports a exhorté les parties prenantes, et particulièrement Camrail, Maître d’ouvrage délégué à redoubler d’ardeur pour plus d’efficacité et de célérité en vue du respect du chronogramme PQ2 pour la période 2024-2029. Il ressort que le taux d’avancement des différents chantiers en cours est satisfaisant et les efforts se poursuivent pour leur pleine réalisation.