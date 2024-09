Cameroun : les Etats Unis préoccupés par les violences à l’approche de la rentrée scolaire

L’ambassade des Etats-Unis au Cameroun condamne les récentes violences sur les civils dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Dans un communiqué rendu public le 3 septembre 2024, les Etats Unis d’Amérique à travers leur ambassade au Cameroun condamnent « toutes les formes de violence contre les civils ». Dans le même document, les Américains expriment leur préoccupation face à cette nouvelle évolution de la crise qui perdure. « Nous sommes profondément préoccupés par les récents incidents et menaces dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, comme nous l’avons été tout au long de la crise ».

Le lundi 2 septembre dernier, des hommes armés ont tué un conducteur de moto, incendié ladite moto et un taxi dans la ville de Buea, région du Sud-Ouest. Ces violences seraient commises en représailles contre la violation de la journée de ville morte décidée chaque lundi par les séparatistes. L’attaque est perpétrée une semaine avant la rentrée scolaire prévue le 9 septembre. Ce qui fait craindre des violences sur des membres de la communauté éducative dans un contexte où les séparatistes interdisent l’ouverture des écoles dans les régions en crise. L’ambassade des USA rappelle que l’éducation est un droit fondamental de l’enfant. « Les écoles sont des sanctuaires pour l’apprentissage et les enfants ne doivent pas être empêchés de suivre les cours ».

En condamnant les violences et l’usage de la force les Etats Unis réaffirment « la nécessité d’adopter des approches pacifiques pour résoudre les problèmes politiques et sécuritaires complexes ». La crise politique et sécuritaire des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est déjà à sa huitième année. Les initiatives et actions engagées par l’Etat pour une résolution pacifique de cette crise se heurtent encore à la résistance du camp en face.