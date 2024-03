Cameroun : les partisans de Maurice Kamto se réjouissent de l’admission à la retraite du commissaire divisionnaire Raymond Essogo

Le commissaire divisionnaire Raymond Essogo ancien chef de la Division régionale de la Sûreté nationale du Littoral passe le commandement à son intérimaire le 22 mars 2024.

Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele, a notifié par message radio porté au commissaire divisionnaire Raymond Essogo la passation de consignes prévue le 22 mars. Dans ce document, le patron de police camerounaise mentionne que le commissaire divisionnaire Herve Marie Ondoa Ongono est le nouveau chef de la division régionale de la Sûreté nationale du Littoral. Il assure l’intérim à compter du départ à la retraite de son prédécesseur. La cérémonie de passation de consignes aura lieu au siège de la division de la division régionale de la Sûreté à Douala.

Suite à cette annonce, les partisans de Maurice Kamto président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, ont manifesté leur joie sur les réseaux sociaux. Ils se souviennent de ce que le leader du MRC et d’autres militants de ce parti auraient subi sous le commandement du commissaire divisionnaire Raymond Essogo. Selon certains, c’est sous l’autorité de ce haut gradé de la police que Maurice a été arrêté et « maltraité » le 28 janvier 2019 à Douala. C’est aussi sous sa supervision que le transport du leader du MRC et de ses militants a été effectué jusqu’à Yaoundé. Pour certains, cette admission à la retraite sonne comme une sanction. Pourtant, elle reste une étape finale de la carrière du fonctionnaire de police.