Cameroun : les play-offs pour la MTN Elite 1 reportés

Le Conseil transitoire du football professionnel (CTFP) a annoncé le report de la compétition, initialement prévue le 09 mars.

Il faudra patienter pour connaître les clubs relégués en division régionale et ceux qui monteront en MTN Elite One la saison prochaine. En revanche, les clubs relégués en Elite 2 seront connus d’ici le 21 avril. Selon la CFTP, les play-offs de descente réuniront 11 clubs et se joueront à Yaoundé à partir du 16 mars.

Quant aux barrages en Elite 1, la compétition se jouera en un seul tour. Huit clubs y participeront, dont Canon Yaoundé, Coton Sport Garoua, Dynamo Douala et Young Sports Academy entre autres. Les play-offs se joueront du 16 mars au 07 avril 2025, à Bafoussam, Bafang et Mbouda.