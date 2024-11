Cameroun : Louis Paul Motaze relève un fonctionnaire de ses fonctions

L’information est contenue dans une lettre signée par le ministre des Finances le 15 novembre 2024.

Une décision de Louis Paul Motaze, ministre des Finances signée le 15 novembre 2024 porte suspension d’un Agent Public de toute activité au Ministère des Finances.

En son article 1, il est dit que BILE Martial, Contrôleur Principal des Régies Financières (Trésor), Mle 738 332-K, précédemment Agent Comptable auprès de l’Institut National de la Statistique, est pour compter de la date de signature de la présente décision, relevé de ses fonctions et suspendu de toute activité au Ministère des Finances pour une période de quatre (04) mois, pour faute professionnelle grave portant atteinte à l’éthique et à la déontologie de la Fonction Publique de l’Etat.

» Le Directeur Général du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire, et le Directeur Général du Budget, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application de la présente décision qui sera enregistrée et publiée partout où besoin sera », souligne le second article.