Cameroun : l’UPC faction Bapooh Lipod reçue par le Premier ministre

Le chef du gouvernement a reçu en audience en fin de semaine dernière une délégation de l’Union des populations du Cameroun.

L’ancien député Robert Bapooh Lipod a conduit le 04 octobre dernier, une délégation de l’Union des populations du Cameroun à l’immeuble Etoile. L’ancien secrétaire général du parti du crabe et sa suite ont rencontré la Premier ministre dans le cadre de l’alliance entre leur formation politique avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Selon le chef de la délégation, les deux partis fonctionnent dans le cadre d’une alliance depuis 1992, année des premières élections multipartistes au pays. Les accords d’alliance signés entre le RDPC et l’UPC d’Augustin Fréderic Kodock en 2007 ont restructuré cette alliance. Il observe un lien entre certaines actions du président Paul Biya et la vision de Ruben UM Nyobe, père fondateur de l’UPC.

Selon Robert Bapooh Lipod, l’UPC dont il est l’un des leaders maintient son alliance avec le Rdpc. Le parti représenté au Sénat ne présentera pas une candidature à l’élection présidentielle de 2025. Sur la base de l’alliance avec le parti proche du pouvoir, la formation politique réaffirme son soutien au candidat du Rdpc. Ce candidat, selon les textes du parti du flambeau ardent, est le président Paul Biya.

Outre à l’immeuble Etoile, Robert Bapooh Lipod a conduit une délégation de l’UPC au ministère de l’Administration territoriale pour le même objet. La rencontre avec le chef du gouvernement Joseph Dion Ngute et le Minat paul Atanga Nji se fait au moment où une autre faction de l’UPC affirme son soutien en faveur d’une candidature de l’opposition. L’UPC dont Pierre Baleguel Nkot est le secrétaire général soutien Me Akere Muna, candidat porté par le parti Univers.