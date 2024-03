Cameroun : Mamadou Mota crée une section APC pour soutenir Maurice Kamto dans le Septentrion

Le premier vice-président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun appelle la population du Grand Nord à rallier le mouvement pour soutenir la candidature de Maurice Kamto en 2025.

Mamadou Mota réaffirme son attachement au MRC. Le premier vice-président du parti lance « Sahel-APC-MK 2025 », une section de l’Alliance politique pour le changement, regroupant les régions du Nord, de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua. Il appelle la population de ces trois régions à soutenir l’alliance politique qui a choisi Maurice Kamto comme candidat de l’opposition en vue de l’élection présidentielle prévue en 2025. Et les raisons sont multiples.

A ce sujet, il présente son mentor, Maurice Kamto, comme un homme qui a de « grandes idées et de grands projets pour notre pays, (…) un homme de convictions, à la compétence morale établie, travailleur acharné, humaniste profond, qui aime ses compatriotes, tous ses compatriotes ». Le premier vice-président du MRC rappelle par ailleurs qu’il est du Septentrion et qu’il travaille avec le président du MRC depuis 10 ans.

Pour lui, l’amour de Maurice Kamto pour les populations de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord est au-delà de celui de certains des fils et filles de ces régions-là. « Le Pr Maurice KAMTO a dans le Septentrion de nombreuses œuvres sociales qui témoignent de l’intérêt qu’il porte au bien-être de nos populations », soutient-il.

Mamadou Mota appelle ainsi les membres de la société civile, les intellectuels, les élites, les autorités religieuses et traditionnelles, les étudiants, les femmes, les jeunes et les parents, à « travailler dès à présent, de façon organisée et avec engagement, pour faire élire Maurice Kamto président de la République du Cameroun en 2025 ou avant.

Le cadre du MRC fait cet appel au moment où des personnalités écoutées du Grand Nord l’appellent à être candidat à la présidentielle de 2025. Certaines l’ont invité à quitter le MRC pour rallier certains mouvements qui se prennent corps dans le Septentrion, lesquels travaillent dans la perspective de renverser le régime Biya. D’autres souhaitent que Maurice Kamto cède la place de candidat du MRC à la prochaine l’élection à Mamadou Mota qui est plus jeune. La déclaration de ce dernier sonne comme une mise au point.