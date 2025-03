Cameroun : Marcel Niat Njifenji élu président du Sénat pour la 13è fois consécutive

Le sénateur nommé par le président de la République à trois reprises rempile à la tête de la chambre haute du Parlement camerounais.

Sans calcul, le scientifique mathématicien, sénateur de la première heure Marcel Niat Njifenji demeure installé sur le siège du président du bureau définitif du Sénat. Les sénateurs l’ont porté, pour la 13è fois consécutive à la tête du Sénat. L’élection a eu lieu le 18 mars 2025. Elle s’est tenue dans le nouvel hémicycle de la chambre haute du Parlement logé au nouveau siège du Conseil économique et social au quartier Mballa II à Yaoundé. Comme le prévoit la loi portant règlement intérieur du Sénat, le bureau d’âge conduit par le doyen René ZE NGUELE a présidé les opérations de vote. Au terme du scrutin, Marcel Niat Njifenji unique candidat, présenté par Badel Ndanga Ndinga nouveau président du groupe parlementaire Rdpc, remporte l’élection.

Originaire Bangangté dans le département du Nde, région de l’Ouest, Marcel Niat Njifenji, âgé de 91 ans, commence ce jour, un nouveau mandat d’un an à la tête du Sénat. Unique président que l’institution a connu depuis sa création en 1996 et sa mise en fonction en 2013, le tout premier président du Sénat compte servir encore au perchoir pour les prochaines années. Étant à son troisième mandat de cinq ans comme sénateur, et malgré son état de santé, il peut être réélu président en mars 2026, et en mars 2027 avant la fin du mandat prévue en mars 2028.

A ce titre, contre ses détracteurs, Marcel Njifenji répond en juin 2024 qu’il est présent malgré son état de santé qui l’impose parfois d’être hors du pays. A cause de cet état, le sénateur a la plupart du temps été représenté par le premier vice-président, Sa Majesté Aboubakary Abdoulaye.

Avant d’être le successeur constitutionnel du chef de l’Etat, l’ancien maire de Bangangté de 2002 à 2007 a servi comme Vice-Premier ministre, député et comme directeur général de la Société nationale d’électricité pendant de longues années. Une raison de plus qui pousse davantage les uns et les autres à demander la retraite de l’homme politique, classé 2è personnalité de la République.

Mais, son parti le Rassemblement démocratique du peuple camerounais le maintient encore depuis 13 ans à la même fonction. Lors du renouvellement du bureau de chambre le 22 mars 2024, Marcel Niat Njifenji était le seul candidat à sa propre succession.