Cameroun : mise en place d’une approche ludique dans l’enseignement de la littérature

Le Programme j’écris au Cameroun vient d’être lancé dans des lycées et collèges et la ville de Douala, région du Littoral.

Des élèves des classes de 3è, 2nde, 1ère et terminale, toutes séries confondues expérimentent depuis le 05 février 2024, une autre approche d’apprentissage de la littérature. Le programme qui inclut le jeu et la pédagogie consiste à organiser des ateliers d’écriture et de lecture dans les établissements scolaires du secondaire. Cette étape est suivie de l’organisation d’un championnat de poésie interscolaire. La première édition de cette initiative a eu lieu du 05 au 08 février 2024 avec pour marraine Evelyne Mpoudi Ngole, écrivaine, pédagogue et première vice-présidente du Conseil régional du Littoral.

Le Programme j’écris au Cameroun porté par Sara Augustine Laurence TIMB a rassemblé quatre établissements dont le collège bilingue Adonaï, le lycée de Logpom 2, le lycée de Makepe et le collège bilingue Le Phenix. Dans chacun de ces établissements, cinq élèves sélectionnés de la 3è en terminale ont bénéficié des ateliers d’écriture avec des écrivains et poètes de renom. Le championnat interscolaire qui a bouclé le programme a eu lieu le 08 février dernier au complexe scolaire les Basson. Le collège bilingue Adonaï classé premier a raflé la mise, suivi du lycée de Makepe.

L’initiative qui cible les élèves vise à expliciter les mécanismes d’écriture, élargir les compétences rédactionnelles et communicationnelles orales des élèves, renforcer l’estime de soi des élèves en tant qu’orateurs, susciter les talents et les vocations en littérature. Le programme permet d’ouvrir les élèves au patrimoine culturel de la langue française à l’ère où les jeunes se détournent de l’écriture et de la lecture.