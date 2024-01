Cameroun-MTN Elite 1 : Apejes et Fortuna en zone de relégation, le classement officiel après la 13ème journée

La 13e journée du championnat national de football s’est jouée ce week-end, et les clubs du Centre s’enfoncent en zone rouge.

Une fin d’année en beauté à Bamenda pour les amateurs de football. Young Sports Academy de Bamenda (YOSA) jouait alors contre UMS de Loum. Et c’est haut la main que les hommes en jaune ont remporté les trois points de la journée en s’imposant 2-0. Le match a eu lieu samedi dernier. Il s’agissait de la 13ème journée de la MTN Elite 1. Les clubs de Bamenda ont assuré pour la fin de l’année. PWD de Bamenda, comme YOSA, a remporté son match contre Dynamo de Douala 2-1.

Canon Yaoundé a battu Astres Douala 1-0 en lever de rideau. Bien que le penalty de Victoria United n’ait pas fait l’unanimité, l’équipe se réjouit de sa victoire 3-0 sur Fovu Club des Baham tandis que Aigle Royal de la Menoua a battu Union Sportive de Douala 4-1 et son voisin Bamboutos s’est incliné 3-0 face à AS Fortuna. Quant aux matchs Coton sport de Garoua vs Avion Académie et Fauve Azur vs Apejes de Mfou, ils se sont soldés sur le score de 0-0

