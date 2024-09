Cameroun-Namibie : la confusion persiste autour de l’organisation du match

A cinq jours de la rencontre entre la Namibie et le Cameroun, match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025, l’on ne sait toujours pas où aura lieu le match. Les désaccords persistent entre le ministère des Sports et la Fécafoot.

Les Lions indomptables du Cameroun convoqués pour la confrontation avec les Brave Warriors de la Namibie arrivent progressivement au Cameroun. Contre toute attente, deux sites sont prévus pour les accueillir et les héberger durant leur stage préparatoire au match de samedi prochain. L’hôtel La Falaise de Bonanjo à Douala réservé par la Fédération camerounaise de football et l’hôtel Hilton de Yaoundé, par le ministère des Sports. Deux espaces dans deux villes séparées pour une même équipe, la sélection nationale, un même objet, le rassemblement des Lions en vue d’une confrontation.

L’abondance ne nuit pas, a-t-on coutume de dire. Mais, chaque réservation a un coût. Pour la même situation, la fédération et le ministère des Sports auront engagé des sommes d’argent de part et d’autre. A la Falaise de Douala qui n’aura plus hébergé les joueurs, qui va payer la note ? La question se pose dans un contexte de cacophonie observée lors de ce deuxième grand rassemblement des Lions sous l’ère de l’entraineur belge Marc Brys. Une confusion qu’illustrent tant d’autres faits qui se succèdent depuis la nomination de deux staffs techniques pour encadrer les Lions indomptables. Le désordre observé à l’accueil des joueurs en juin dernier en vue du match contre le Cap-Vert à Yaoundé semble vouloir se répéter.

Hier encore, avant le désaccord portant sur le lieu de rassemblement, le public aura assisté à un duel entre l’Office national des infrastructures et équipements sportifs (Onies) et la Fecafoot au sujet du stade qui devrait accueillir le match. Soutenu par le gouvernement, l’Onies a retenu le stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé préféré par l’entraineur Marc Brys. La fédération de concert avec la Confédération africaine de football, a choisi le stade Roumde Adjia de Garoua malgré l’opposition de l’Onies et le rejet du gouvernement.

Dans les prévisions de la Fecafoot, les entrainements de la sélection nationale allaient se dérouler d’abord au stade des Brasseries de Ndokoti à Douala, puis au stade annexe Roumde Adjia de Garoua. Et ceux des Brave Warriors au stade de la Cenajes de Garoua. Toutefois, dans le réel, les Lions effectuent leur stage à Yaoundé. Le programme prévoit des entrainements à l’annexe n°1 d’Amadou Ahidjo dès cet après-midi (16h). Ce qui porte à croire que le match de samedi pourrait se dérouler à Mfandena, plutôt qu’à Roumdé Adjia.

Or, la Fédération namibienne de football a dépêché une délégation à Garoua pour inspecter les installations devant accueillir les Brave Warriors. La brume qui entoure les relations entre la fédération et le ministère des Sports ne permet pas de voir clair. Au final cette semaine, l’équipe nationale pourra rallier Garoua avant samedi où la CAF a programmé le match. Dans le cas contraire, une victoire de la Namibie sur tapis vert est suspendue sur la tête des Lions indomptables. le match se jouant ailleurs qu’à Roumde Adjia de Garoua, la Caf pourra ne pas l’homologuer. Dans une correspondance, la Fédération internationale de football association menace de sanctionner la Fécafoot.