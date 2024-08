Cameroun-Namibie : la Fecafoot rejette la proposition de l’ONIES de délocaliser le match à Yaoundé

Dans une réplique servie à l’administrateur de l’Office national des infrastructures et équipements sportifs, la Fédération camerounaise de football maintient son engagement faire jouer le match à Douala.

La Fecafoot et l’Onies ne s’accordent pas encore sur le stade qui abritera la rencontre entre les Lions indomptables du Cameroun et les Brave Warriors de Namibie le 7 septembre prochain. Un échange de correspondances à ce sujet révèle que les deux la Fédération a sollicité en date du 30 juillet 2024, la mise à disposition du stade du complexe sportif de Japoma pour le déroulement du match.

L’Onies, dans une correspondance en date du 7 août a notifié son « accord de principe » à la Fécafoot. Une réponse provisoire qui nécessite une confirmation ultérieure.

Alors que l’instance présidée par Samuel Eto’o attend avance dans l’organisation du match à Douala, l’Onies déclare que l’état de la pelouse du stade de Japoma ne garantit pas le confort du jeu, la santé des athlètes, la beauté du spectacle, en raison de l’abondance des pluies. A trois semaines de la rencontre, l’Office propose que le match se joue au stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Ce qui n’arrange pas la Fécafoot.

Dans une réplique, la fédération insiste sur sa demande. Elle précise qu’elle ne peut plus modifier son choix. La Confédération africaine de football ayant programmé le match au stade de Japoma, la délocalisation pourrait entraîner « des dommages financiers et organisationnels significatifs ». Par ailleurs, la Fécafoot exprime son étonnement lorsque l’Onies accuse l’abondance des précipitations et le niveau élevé de la nappe phréatique. Selon la fédération, le constructeur du stade aurait ainsi failli à sa mission.

Pourtant le 1er septembre 2021, à l’issue du match RCA-Cap-Vert arrosé par une forte pluie dans ce stade, le système de drainage a été testé. L’absence des flaques d’eau et la circulation normale du ballon au cours de la rencontre ont permis de conclure que le fonctionnement du système de drainage était satisfaisant. La Fédération maintient sa volonté d’organiser le match à Japoma et promet de verser les 28 500 000 demandés par l’Onies pour la mise à disposition du stade. Dans cette incertitude qui plane sur la tenue de la rencontre au stade de Japoma à Douala, la réaction de l’Onies reste attendue.