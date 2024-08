Cameroun : Patrice Motsepe recommande la synergie dans les relations entre la Fecafoot et le gouvernement

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) a fait cette recommandation à Garoua lors des obsèques de Issa Hayatou, ancien président de la CAF.

Des dirigeants de football camerounais, africain et mondial se sont retrouvés à Garoua avec des membres du gouvernement et les autorités administratives ce 16 août 2024. Tous prennent part aux obsèques de l’ancien président de la CAF Issa Hayatou décédé le 8 août dernier en France. Ils rendent un dernier hommage au prince qui aura marqué le football africain à l’issue d’une présidence d’une trentaine d’années à la Confédération. Parmi les témoignages rendus à l’illustre dirigeant sportif, celui de Patrice Motsepe, actuel président de la CAF retient l’attention en raison de la remise sur le tapis de la crise entre le ministère des Sports et de l’Education physique et la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Patrice Motsepe recommande à la Fecafoot de travailler en synergie avec le gouvernement, « principalement avec le ministère des Sports et de l’Education physique pour porter plus haut le football camerounais ». Pour le dirigeant de l’instance faitière continentale de football, cette synergie est le meilleur témoignage que le Cameroun rendrait à Issa Hayatou.

Après la débâcle de la sélection nationale de football à la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire, le chef de l’Etat a donné des instructions au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer les performances des Lions. Le gouvernement dans la mise en œuvre de cette prescription n’a pas renouvelé le contrat du staff technique dirigé par Rigobert Song Bahanag. Le ministre des Sports et de l’Education Physique Narcisse Mouelle Kombi, avec selon lui, l’accord de la présidence de la République a désigné un nouveau staff avec Marc Brys à sa tête. La Fecafoot, dénonçant l’absence de collaboration dans la désignation du staff ainsi que la violation des textes, en a désigné un autre tout en maintenant Marc Brys à sa tête. La crise a perturbé le mouvement sportif national pendant des mois.

Le président de la Confédération africaine de football revient sur la crise de manière subtile en recommandant la collaboration.

La Fédération internationale de football association (Fifa) est intervenu sur la question en recommandant à la Fécafoot et au ministère des Sports de revoir les textes qui encadrent la désignation du staff des sélections nationales de football, en particulier la convention de 2015.