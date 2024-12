Cameroun : Paul Biya accusé de crimes contre l’humanité devant la CPI

Une autre plainte cible le président de la République du Cameroun devant la Cour Pénale Internationale dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Le Cameroun n’est pas partie signataire du statut de Rome. En principe, sa responsabilité ne saurait être engagée devant la juridiction pénale internationale que ce statut crée. Mais, cela n’empêche pas des personnes physiques ou morales de se fonder sur des exceptions pour saisir la Cour contre le président Paul Biya. C’est que le Forum panafricain vient faire, en déposant une plainte contre le chef de l’Etat camerounais à la CPI pour crimes présumés contre l’humanité.

La plainte cible la plus haute personnalité de l’Etat en l’accusant d’être responsable des actes d’exécution extrajudiciaires, de ciblages de civils, de meurtres. Les auteurs de la plainte attribuent ces actes, perpétrés contre les populations des régions anglophones, aux Forces de défense et de sécurité de l’Etat du Cameroun. Comme preuves de ces exactions, le Forum panafricain a annexé des contenus audios et vidéos à la plainte. Le Forum panafricain insiste le crime de génocide dans l’espoir que la Cour établisse la responsabilité du président Paul Biya.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’une accusation est portée contre le chef de l’Etat camerounais devant cette juridiction pénale internationale. En 2019, un défenseur des droits humains du nom de Leonel Beteck a saisi la même juridiction. Le but était de sanctionner les crimes commis au cours de la crise qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La Cour n’a pas reçu la plainte, se déclarant incompétente. Cette fois-ci l’opinion reste en attente pour savoir ce qu’elle décidera sur la recevabilité de la plainte et le cas échéant, sur le fond du dossier.