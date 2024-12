Cameroun : Paul Biya met les nouveaux officiers militaires face aux nouvelles formes de menaces

Le message du chef de l’Etat a été délivré aux nouveaux officiers par son représentant, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo.

Au total, 295 sous-officiers ont reçu leurs épaulettes ce vendredi 20 décembre à l’esplanade de la Brigade du quartier général à Yaoundé, au terme d’une formation de trois ans à l’Ecole militaire interarmées. Ils sont issus du Cameroun et d’autres pays d’Afrique. Au cours de la cérémonie de Triomphe, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a lu le message du président de la République adressé à la 39è promotion de l’EMIA.

« Jeunes officiers de la promotion ‘’Unité et Patriotisme’’, vous débutez votre carrière dans un monde globalisé et traversé par diverses mutations. De nouvelles formes de menaces apparaissent. Elles interpellent à la fois l’ensemble de la Nation et particulièrement les Forces de défense et de sécurité. Je pourrais citer entre autres menaces l’intégrisme religieux, le terrorisme, la piraterie maritime, la cybercriminalité, les dérives de l’intelligence artificielle, les guerres asymétriques, etc. Sachez donc combiner vos acquis et potentialités (…) », recommande le président Paul Biya.

Les jeunes officiers sont ainsi engagés dans les combats actuels que mènent les Forces armées sur le territoire et hors des frontières. Une façon de leur rappeler qu’après les festivités liées à leur triomphe, ils sont face à leurs responsabilités dans leurs services respectifs.