Cameroun : Paul et Chantal Biya rentrent des jeux olympiques de Paris

Le chef de l’Etat et la première dame du Cameroun sont arrivés ce 23 août 2024 à Yaoundé quatre semaines après leur départ pour la France.

Le couple présidentielle Paul et Chantal Biya est de retour à Yaoundé. Le président de la République et son épouse ont regagné le Cameroun cet après-midi en provenance de la France. Ils ont été accueillis à l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen par le Premier ministre Joseph Dion Ngute. Au pays d’Emmanuel Macron, ils ont pris part à deux importants événements. A Paris, Paul Biya et son épouse ont participé à la cérémonie des jeux olympiques d’été le 26 juillet dernier. Ils ont répondu à l’invitation du président français Emmanuel Macron. En marche de ces jeux qui ont pris fin le 11 août dernier, le président de la République a reçu en audience l’ancien président français Nicolas Sarkozy.

Après un bref séjour en Suisse, Paul et Chantal Biya sont rentrés en France. Sur invitation du président Emmanuel Macron, ils ont pris part le 15 août dernier à la commémoration du 80è anniversaire du Débarquement de Provence à Toulon. Au cours de cette cérémonie, le chef de la diplomatie camerounaise a appelé ses homologues africains et européens à agir pour lutter contre les facteurs qui favorisent les conflits internationaux. Dans son discours de circonstance, le porte-parole des chefs d’Etat africains a recommandé le recours au dialogue, aux solutions concertées et surtout au règlement pacifique des différends.