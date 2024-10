Cameroun-pluviométrie : Célestine Ketcha Courtès fait le point sur les éboulements survenus à l’Ouest récemment

C’est fait à travers un communiqué de presse signé le 30 septembre 2024 par la ministre de l’Habitat et du Développement Urbain.

Célestine Ketcha Courtès, ministre de l’Habitat et du Développement Urbain a annoncé à l’opinion publique à travers un communiqué de presse signé le 30 septembre qu’à la suite de la forte pluviométrie enregistrée dans la journée du 27 Septembre 2024, des inondations suivies d’éboulements ont été enregistrés dans la Région de l’Ouest.

Selon le ministère de l’Habitat, les éboulements et la montée des eaux ont occasionné d’importants dégâts matériels et des blessés graves. L’évaluation affinée de la situation par les autorités compétentes est en cours.

« En attendant les solutions pérennes, il convient de souligner que les populations sinistrées sont recasées dans les installations provisoires mises en place par les autorités administratives et municipales de la commune concernée », explique Ketcha Courtès.

Les localités concernées sont situées dans l’Arrondissement de Fokoue plus précisément dans les zones d’habitat des villages Bandoum par Fotsa Toula, Fomopea, Ndoundé, Fotchouffeu, Tsafeu qui ont été fortement touchées par cette catastrophe naturelle.

La ministre a souligné dans son communiqué que, « le Gouvernement a consenti des efforts depuis plusieurs années, pour la protection des populations à travers le Programme de lutte contre les inondations (PULCI), et d’autres projets d’assainissement tels que la construction des drains, des ouvrages de franchissement dans les municipalités. Ces efforts vont se poursuivre afin de résorber de façon durable ces phénomènes ».

Elle a attiré l’attention des Maires et des populations sur les facteurs anthropiques d’accentuation des risques en milieu urbain. Il s’agit notamment du désordre urbain qui se traduit par l’occupation anarchique des lits des cours d’eau par des ordures qui les obstruent généralement. A cet effet, elle invite au strict respect des règles d’urbanisme et de construction.

Elle a par ailleurs invité les Maires à sensibiliser les populations sur ces risques, à la stricte application des règles d’urbanisme, et au renforcement des mesures de contrôle des constructions, conformément à la réglementation en la matière. Elle les appelle à collaborer avec les autorités administratives pour mettre en place des cellules de veille, afin de prévenir les catastrophes survenues par le passé dans certaines villes du pays.

En rappel, ce n ‘est pas la première fois que Fokoue conn ait un sinistre pareil. Dans la nuit du Jeudi 11 au vendredi 12 Juillet 2019, le village Yantou, dans l’arrondissement de Fokoué vivait un phénomène des moins ordinaire. Un glissement de terrain qui a couté la vie à une dame, Anastasie, 50 ans révolu et deux adolescents venus passer les vacances chez elle de ce côté (Fogang Kevin, 11 ans et Zelicia, 14ans), Leur demeure qui se situait en effet sur le flanc de la montagne sur laquelle s’est déclenché le glissement a été entièrement détruite sous la pression du phénomène. Les autres constructions se trouvant dans le périmètre ont également été rasées par le passage des eaux mêlées à la boue et aux rochers.