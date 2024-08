Cameroun : pourquoi la déclaration annuelle des revenus est obligatoire ?

Une communication intempestive sur la déclaration annuelle des revenus 2023 est faite par le ministère des Finances et la direction générale des Impôts.

Le Ministre des Finances à travers une lettre signée par son ministre délégué a signé une note le 20 juin 2024 informant les contribuables non professionnels soumis à l’obligation de déclaration annuelle de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, que le délai de dépôt de ladite déclaration pour le compte de l’exercice 2023, initialement fixé au 30 juin, est prorogé au 1er septembre 2024.

Les cibles sont toutes personnes (camerounais(es) de l’intérieur, à l’étranger et les étrangers vivant au Cameroun) ayant une Activité ou non, ayant une entrée d’argent formelle ou non.

Le gouvernement souligne qu’en cas de non déclaration, il sera impossible pour toi pour le citoyen d’obtenir l’attestation d’immatriculation, de générer l’attestation de conformité fiscale, d’obtenir un visa pour l’étranger, d’ouvrir ou d’accéder à ton compte bancaire et d’être abonné(e) à l’eau, l’électricité ou au téléphone.

Par ailleurs, d’accéder à la propriété foncière, d’accéder aux marchés publics et de recevoir des paiements de l’État quel qu’en soit la nature