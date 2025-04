Cameroun-présidentielle 2025 : Serge Espoir Matomba le candidat de la jeunesse

Il a été investi candidat du Peuple uni pour la rénovation sociale le 05 avril 2025 au cours du 3è congrès du parti politique dont il est le premier secrétaire. Plusieurs leaders politiques et de la société civile reconnaissent en Serge Espoir Matomba « le bon cheval », le leader de l’espoir jeune.

La clôture du troisième congrès du PURS a rassemblé une foule nombreuse au Palais des congrès de Yaoundé le 05 avril 2025. Les délégués du parti venus des régions et de la diaspora, militants de base et directoire du parti, les invités spéciaux dont les leaders politiques et de la société civile, les autorités traditionnelles ont répondu à l’appel pour témoigner de la puissance du vent de la rénovation qui souffle en direction de la présidence de la République.

Presque tous, par leur présence massive et par leurs allocutions, ont montré que Serge Espoir Matomba est le candidat qui qui porte les aspirations de la jeunesse : mettre sur pied un nouveau système gouvernant, de nouvelles bases de la République du Cameroun, une nouvelle monnaie, une langue unique ; mettre au centre des priorités l’éducation, la santé, le bien-être ; le tout après avoir acquis la souveraineté totale du pays. Un Espoir qu’il faut soutenir pour un Cameroun uni. Pour marquer l’adhésion à cette politique, des jeunes se sont massés au palais des congrès. Des leaders politiques, de la société civile et les gardiens des traditions ancestrales ont répondu à l’invitation.

Tous, ont salué la constance du PURS, dans sa logique démocratique, qui tient son troisième congrès après celui de 2010, veille de la présidentielle de 2011 et celui de 2017, veille de la présidentielle de 2018, première élection à laquelle Serge Espoir Matomba a été candidat. Sept ans après et à quelques mois du scrutin, l’opposition évolue en rangs dispersés alors que le peuple réclame l’union des forces au regard des frasques du système : corruption, inertie, insalubrité, inflation galopante, néocolonialisme. « Nous sommes encore au carrefour. Le système gouvernant nous a déçus. Mais restons chacun dans son couloir pour s’entraîner. Le moment venu, nous allons choisir celui qui pourra mieux diriger le pays », a déclaré Me Akere Muna du mouvement Now.

Ce candidat est sans doute le jeune Matomba l’Espoir qui inspire les jeunes. « Il a créé sa première entreprise à l’âge de 17 ans. Il a mené une grève de la faim en 2017 pour protester contre l’augmentation des prix des carburants et la ratification des accords de partenariat économiques entre le Cameroun et l’Union européenne. Oui, vous avez choisi le bon cheval » a insisté le leader de APAR, Célestin Djamen.

Par son énergie, sa vitalité et sa résistance, le régime qui survit grâce à « la division des Camerounais » peut s’enfoncer à l’élection. « L’histoire nous regarde. Le peuple nous regarde. Nous devons vaincre ce système, Enough is enough », a lancé Me Félix Agbor Nkongo qui défend l’idée de la collaboration et celle de la compétition au moment où l’élection qui s’annonce.

Le parti Jouvence, jeune de six ans, dit mener un seul combat, celui de la jeunesse au pouvoir. Son émissaire au Congrès, Valère Bessala, pense que le temps est venu pour la jeunesse de prendre son destin en main à travers le PURS. Il reconnaît en Serge Espoir Matomba, le leader pour conduire cette dynamique. « Vous êtes devant pour ce combat comme leader jeune. Vous ne devez pas faillir. Vous n’avez pas le droit de faillir. Nous allons créer un désordre politique qui profitera au jeune candidat », promet-il.

Pour ce faire, les leaders sont unanimes que les Camerounais doivent d’abord s’inscrire sur les listes électorales et être prêts à voter et à contrôler leurs votes. Le PURS qui prend cette démarche en compte entend la promouvoir en mettant en œuvre certaines résolutions adoptées au congrès. En effet, les assises ont abouti à l’adoption de cinq résolutions. Par ces dernières, le congrès appelle le Bureau politique et le bureau national d’amplifier des stratégies pour le développement et la mobilisation de nouvelles formes de ressources.

Le congrès a adopté la nouvelle devise du parti : « Souveraineté-Justice-Progrès ». Il instaure un coordonnateur à la tête des bureaux d’unité, communal, fédéral et confédéral. Il adopte une nouvelle description de l’emblème du parti. Le congrès a aussi renouvelé les 30 membres du politique pour un mandat de cinq ans. Ce bureau, en sa première session, a élu le bureau national pour les cinq prochaines années, avec comme premier secrétaire Serge Espoir Matomba, comme secrétaire général René Bonono Bakota et comme trésorier Yves Fack.