Cameroun : procès Cabral Libii contre Robert Kona renvoyé

Le tribunal de première instance de Kaélé invoque comme motif de renvoi, l’absence de certaines pièces dans le dossier.

Le procès Cabral Libii et autres contre Robert Kona s’est ouvert par la tenue de la première audience ce jeudi 04 janvier 2024 au tribunal de première instance de Kaélé. L’affaire portant sur l’annulation du congrès du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) tenu à Guidiguis le 11 mai 2019 a rassemblé ce jeudi matin les parties devant la juridiction. Mais, le juge ne s’est pas prononcé au fond.

Sur la forme, selon les avocats de Cabral Libii, « à l’appel du dossier, le juge a renvoyé la cause au 1er février 2024 ». Et pour cause, « le dossier dont il est saisi s’étant avéré incomplet », précise le document signé de Me René Roger Bebe, avocat. Le vice-président du Pcrn dénonce au passage, l’usage du titre de président du Pcrn par le fondateur Robert Kona, alors que le juge ne s’est pas prononcé en faveur de l’annulation de l’élection de Cabral Libii au poste de président du parti en 2019.

Depuis cette année-là, le 11 mai, Cabral Libii est président du Pcrn après que les fondateurs ont décidé de lui passer le témoin. Il y a quelque temps, l’un des fondateurs du parti, Robert Kona, voulant reprendre le contrôle du directoire de ce dernier, a saisi la justice. La plainte introduite auprès de la juridiction civile a provoqué la procédure judiciaire ayant amené le tribunal à convoquer Cabral Libii à l’audience de ce jour. la situation s’est envenimée à la veille de la tenue avortée du congrès du parti qui était prévu du 15 au 17 décembre derniers à Kribi. Vu l’absence de réconciliation qui prévaut au sein de la formation politique, la décision du juge est attendue comme un messie.