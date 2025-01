Cameroun : qui est Raïssa Koloko, nouvelle DG de Nsia Assurances Vie?

Elle a pris fonction le 06 janvier 2024.

Raîssa Koloko a pris les rênes de l’entreprise, succédant à Timilte Almany, qui assurait l’intérim après le décès de Hugues Bagneki, ancien directeur de Nsia Assurance Vie. Avant de rejoindre NSIA, elle occupait le poste de Directrice du Développement Commercial chez Sunu Assurances. Poste qu’elle a occupé pendant cinq ans.

Diplômée de l’École de Commerce International et Marketing de Paris et de l’ESCP Business School, Raïssa Koloko a débuté sa carrière chez AXA à Nanterre, en France, entre 2014 et 2017.Après l’obtention de son diplôme, elle a travaillé à Sunu Vie dans le département de Business Development, après avoir passé deux ans à la Mutuelle des Industries Aéronautiques, Spatiales et Connexes (MIASC).

Son premier défi sera, sans doute, d’acquérir un peu plus de parts de marché dans un pays où le taux de pénétration de l’assurance est d’à peine 2 % de la population, selon les chiffres officiels.

Il faut souligner que, le segment vie et capitalisations compte 11 sociétés pour un chiffre d’affaires cumulé de 47,5 milliards FCFA au 1er semestre 2024. Avec 1,2 milliard FCFA de chiffre d’affaires sur cette période, NSIA Vie arrive au 9e rang, avec une part de marché de 2,7% seulement.

Alors, sa mission consistera surtout à renforcer les performances de l’entreprise, tout en innovant pour répondre aux besoins spécifiques des assurés camerounais.