Cameroun-Ramadan-Pâques : le gouvernement met la viande de bœuf en promotion

C’est à travers le ministère du Commerce que l’annonce de cette vente promotionnelle dédiée a été publiée.

Dans un contexte de renchérissement continu des cours des produits alimentaires à l’international et de persistance des tensions inflationnistes, le ministère du Commerce a annoncé les opérations de vente promotionnelle des denrées de consommation de masse, conduites et supervisées par son Département ministériel, sur l’ensemble du territoire national.

Dans le cas de la ville de Yaoundé, lesdites opérations se déroulent sur les sites du Boulevard du 20 Mai, du Carrefour MEEC et de l’Esplanade de l’ancienne Sous-Préfecture de Kondengui, a expliqué le ministère géré par Luc Magloire Mbarga Atangana.

« Comme lors des dernières fêtes de fin d’année, les consommateurs peuvent y trouver des produits vendus à prix coûtant, soit par les producteurs, les importateurs ou les industriels, sans intermédiaires ».

« Ainsi, pendant la période du Ramadan et à l’occasion des fêtes de Pâques, et ce jusqu’au 16 avril 2024, la viande de bœuf est commercialisée sur ces sites aux prix promotionnels exceptionnels de 2.500 francs/kg pour la viande sans os et 2.000 francs/kg pour la viande avec os ».

Situation à l’Extrême-Nord

Cette vente promotionnelle arrive à un moment où, le prix du kilogramme de viande de bœuf a baissé de 200 FCFA dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, frontalière du Nigeria, selon le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune. Ainsi, le kilogramme de la viande sans os est désormais cédé à 2 000 FCFA au lieu de 2 200 FCFA, et celui avec os passe de 2 000 à 1 800 FCFA, soit -10% en valeur relative.

Selon les autorités administratives locales, cette baisse du prix du kilo de viande de bœuf dans l’Extrême-Nord s’explique aussi par l’augmentation de la production bovine dans la région cette année. Le ministre de l’Élevage, Dr Taïga, la production de viande au Cameroun a été estimée à 197 680 tonnes entre janvier et août 2023. Dans ce total, c’est le bœuf qui domine avec 80 791 tonnes sur la période sous revue.