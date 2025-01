Cameroun : reprise des inscriptions sur les listes électorales à l’étranger

Elections Cameroon et les représentations diplomatiques du Cameroun à l’étranger annoncent le début et la poursuite de la campagne de révision des listes électorales.

Une série de communications d’Elections Cameroon et de certaines ambassades du Cameroun à l’étranger invite les Camerounais de la diaspora à aller se faire inscrire sur les listes électorales. En effet, les Camerounais résidant en France et désirant se faire inscrire sur les listes électorales peuvent se rapprocher des points d’enrôlement depuis le 14 janvier 2025. Selon un communiqué de l’ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou, la nouvelle concerne les citoyens camerounais des deux circonscriptions électorales, en l’occurrence France-Nord et France-Sud.

Les potentiels électeurs, citoyens âgés de 20 ans et plus, doivent se munir des pièces requises pour une inscription sur les listes électorales. Il s’agit de la carte nationale d’identité ou du passeport, du titre de séjour, tous en cours de validité, détenir une carte consulaire régulièrement délivrée.

Dans la même mouvance, une information pareille est contenue dans une communication rendue publique le 13 janvier concernant les Camerounais résidents en Italie. L’ambassadeur de la République du Cameroun près le Saint Siège, S.E. Antoine Zanga, informe la diaspora camerounaise du Vatican que les opérations d’inscription sur les listes électorales ont repris dans ses services depuis le 02 janvier 2025. Les pièces requises par l’ambassade de France pour une inscription sur les listes électorales, sont les mêmes que l’ambassadeur de du Cameroun près le Saint-Siège exige en précisant qu’il faut présenter aussi la carte de résident.

Au terme des opérations de révision des listes électorales pour l’année 2024, le fichier électoral national contient 7 845 622 électeurs dont 7 818 822 électeurs enregistrés au Cameroun, 26 800 enregistrés à l’étranger. La campagne 2025 est la dernière avant la convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle prévue en octobre prochain.