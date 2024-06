Cameroun-Route Ngaoundéré-Garoua : le rendement est insatisfaisant

Le ministère des Travaux publics l’a fait savoir à travers une publication

Dans une communication du département ministériel dirigé par Emmanuel Nganou Djoumessi, il est dit que sur la route Ngaoundéré-Garoua, les travaux de l’entreprise ne satisfont pas sur la section Pont de la Bénoué-Pont de Sala.

« Si ces derniers jours on observe un déploiement de l’entreprise sur cette section, il faut surtout relever que son rendement et sa mobilisation depuis le début des travaux ne satisfont pas le Maître d’ouvrage au regard du niveau de dégradation de cette route et des attentes », souligne le Mintp.

En effet, le département ministériel souligne qu’après évaluation, la cadence des travaux observée jusqu’ici ne permet pas encore d’atteindre les objectifs fixés. « On relève en effet que l’entreprise apparait de manière sporadique sur le terrain. Tout au long du mois de mai 2024, elle a évoqué plusieurs pannes ainsi que l’incendie de son groupe électrogène comme raison. Pour atteindre les objectifs fixés, le Directeur Général des Travaux d’Infrastructures a effectué une mission sur le terrain ».

Il a à cet effet relevé que l’entreprise s’est déployée le 1er juin pour la pose du béton bitumineux sur des zones préalablement traitées et cette action s’est poursuivie les 3 et 4 juin 2024. Selon le planning transmis par l’entreprise, cette mise en œuvre du béton bitumineux va se poursuivre ce 5 juin. Actuellement le linéaire ainsi traité s’étend sur 425m en pleine chaussée et 125m en demi-chaussée. Il est important de souligner que des travaux de scarification, de broyage, de malaxage et de remise en forme de la chaussée existante ont au préalable été exécutés sur les zones en travaux.

A date, le niveau d’avancement des travaux sur cette section est évalué à 20%. Il a fortement été recommandé à l’entreprise d’améliorer sa mobilisation, ainsi que son rendement. Une mise en demeure de l’entreprise est envisagée à cet effet.

S’agissant de la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua dans son ensemble, une mission de la Banque Africaine de Développement (BAD) s’est effectuée sur le terrain au courant du mois de mars 2024, dans le but de finaliser le dossier de financement des travaux. Pour couvrir la totalité du financement, des discussions sont également en cours avec l’Union Européenne et il est évoqué, une amélioration conséquente de la structure de chaussée de cette section importante du corridor routier Douala-Ndj