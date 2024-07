Cameroun-route Ngaoundere-Garoua : les experts de la BAD sur le terrain

Joseph Nguessan, Chef de la Division des infrastructures à la Banque Africaine de Développement, les experts de l’institution financière ont séjourné dans les régions de l’Adamaoua et du Nord.

Le ministre des Travaux Publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a reçu une mission de la Banque Africaine de Développement, venue finaliser le dossier de financement du projet de reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Au lendemain de cette audience qui a permis d’apprécier tous les contours du projet, la mission de la BAD a séjourné dans les régions de l’Adamaoua et du Nord, où plusieurs concertations ont été menées avec des acteurs institutionnels, des transporteurs entre autres.

Dans le but de requérir davantage de données pour soutenir la présentation du dossier au prochain conseil d’administration de l’instance, les experts de la BAD se sont en effet entretenus avec plusieurs acteurs. Dans ce sens, une réunion avec les sectoriels de la région du Nord dans les services du gouverneur à Garoua, de même qu’une séance de travail avec le personnel de Touristiques Voyage et des syndicats de Transporteurs de la région de l’Extrême-nord s’est tenue à Garoua.

Selon le ministère des Travaux publics, l’objectif majeur de ces rencontres est de croiser les attentes des usagers de la route Ngaoundere-Garoua au moment où le projet est en phase de finalisation, pour ce qui est de sa phase de conception. Dans la région de l’Adamaoua, plusieurs autres concertations ont en outre été menées, notamment avec la directrice de L’Ecole de Génie Chimique et des Industries Minérales (EGCIM) de l’Université de Ngaoundéré et les sectoriels de la région de l’Adamaoua à Ngaoundere.

Le projet de reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua, projet phare du Programme d’Appui au Secteur des Transports, Phase 4, a été présenté comme une initiative de développement inclusif, avec pour but non seulement d’assurer la reconstruction de cette route de 240,85 km, mais aussi, de multiplier les actions en faveur du développement des deux régions.

Il comportera trois composantes : la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua longue de 240,85 km et les activités connexes dont l’aménagement de 15 km de voiries urbaines dans les villes et localités de Ngaoundéré, Mbé, Gamba, Gouna et Ngong, le renforcement des performances opérationnelles des acteurs du sous-secteur routiers et l’appui à l’émergence d’un secteur privé compétitif dans les deux régions impactées par le projet.