Cameroun-Santé publique : la Croix-Rouge lance une campagne contre les épidémies

Pour éviter et prévenir les épidémies, la Croix-Rouge a lancé une campagne « Santé pour tous » dans la région de l’Extrême-Nord.

La Croix-Rouge camerounaise vient de réunir les acteurs de la santé publique. L’objectif était de renforcer les capacités des comités départementaux de l’agence dans la région de l’Extrême-Nord, sous la bannière « One Health ». Cette approche intégrée selon le Dr Daniel Thierry Belinga du Programme national de prévention et de contrôle des zoonoses émergentes et réémergentes vise à améliorer la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la santé humaine, animale et environnementale afin de prévenir et de répondre efficacement aux épidémies et aux crises sanitaires.

Il s’agit d’une approche intégrée, systématique et unifiée de la santé humaine, animale et environnementale à tous les niveaux. Des fonctionnaires des ministères de la santé, de l’agriculture et du développement rural étaient présents à l’atelier. Le projet de la Croix-Rouge vise également à promouvoir une approche de la santé humaine et environnementale qui favorise la coopération et la synergie entre les départements concernés, et à améliorer l’intégration des comités départementaux de la Croix-Rouge de la région de l’Extrême-Nord dans la plateforme nationale du Cameroun.

Pour les bénéficiaires de cette formation, le concept est une opportunité à saisir. « Nous allons tous travailler ensemble pour le bien-être des populations, de l’environnement et de nos animaux », souligne Bakary Bouba, président du comité départemental de la Croix-Rouge du Diamaré.