Cameroun : trois morts et neuf blessés dans un accident à Don Bosco Mimboman

C’est le bilan provisoire d’un accident de la circulation survenu ce 17 octobre 2024 à Don Bosco au quartier Mimboman, dans l’arrondissement de Yaoundé IV.

Un container tombe d’un camion ce matin écrase un véhicule de transport en commun et un autre personnel ayant des passagers à bord. Ledit containeur barre la rue et paralyse la circulation. Alertés, les forces de maintien de l’ordre et de sécurité, ainsi que les sapeurs-pompiers descendent sur le terrain.

Les secours engagent les opérations pour décoincer les véhicules écrasés et sortir les passagers. Au bout de l’opération, les sapeurs-pompiers donnent un premier bilan. Trois personnes ont perdu la vie et neuf autres sont blessées. Ces dernières ont été conduites à l’hôpital central de Yaoundé pour la prise en charge. Les familles s’activent à identifier les corps. La circulation est rétablie.

La veille, un pareil accident a eu lieu dans la ville de Douala, au quartier Ndokotti. Un camion transportant un container a forcé le passage au tunnel du carrefour Ndokotti. Sa hauteur étant supérieure à celle du tunnel, le containeur s’est renversé. Deux personnes y ont perdu la vie. Une autre personne a été blessée.

Le 26 septembre dernier, un autre camion chargé de produits brassicoles a écrasé une jeune étudiante de 22 ans à la descente Ekounou après que le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule. Mélanie Amougou qui tenait un enfant à la main, a pu sauver ce dernier d’un geste de la main avant de trouver la mort.

Tous ces accident soulèvent de nouveau la circulation des camions dans les centres urbains aux heures de pointe.