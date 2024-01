Cameroun : un citoyen menace de trainer le directeur général des élections en justice

Abdouraman Hamadou Babba a servi une sommation à Erik Essoussè ce 02 janvier 2024 pour la publication sans délai de la liste électorale nationale de l’année 2023.

Dans la correspondance dont copie est servie au public, Abdouraman Hamadou Babba, en sa qualité d’électeur et de citoyen camerounais, enjoint le directeur général des élections, de respecter la loi. Il « fait sommation » au destinataire d’avoir « à publier sans délai la liste électorale nationale de l’année 2023, conformément aux dispositions de la loi ». Dans le cas contraire, il se « réserve le droit de saisir, dès le 8 janvier 2024, les juridictions compétentes à l’effet de respecter la loi », peut-on lire.

A ce sujet, l’auteur de la lettre rappelle au directeur général des élections les dispositions de l’article 80 de la loi de 2012 portant code électoral. Elles précisent qu’à « l’issue des opérations de révision, et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d’Elections Cameroon, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre ».

Elle fait suite à la publication le 29 décembre dernier, d’un communiqué radio du directeur général des élections invitant les citoyens enrôlés au cours de la révision des listes électorales de consulter ces listes au niveau des antennes communales. Abdouraman Hamadou Babba rappelle au directeur général que la loi ne prévoit pas la publication des listes communales en décembre, mais la publication de la liste électorale nationale. Il se pose ainsi le problème du respect de la loi.