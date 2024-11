Cameroun : un émissaire du Saint-Siège reçu en audience au Palais de l’Unité

Le président Paul Biya a reçu ce 18 novembre 2024, Mgr Paul Richard Gallagher en visite au Cameroun depuis jeudi de la semaine dernière.

Arrivé au Cameroun le jeudi 14 novembre dans la cadre de la célébration du 10è anniversaire de la signature de l’Accord-cadre entre le Cameroun et l’Eglise catholique, Mgr Paul Richard Gallagher était ce jour au Palais de l’Unité. Le président Paul Biya l’a reçu et les deux personnalités ont échangé sur des sujets d’intérêt commun. En particulier, le Secrétaire pour les Relations avec les Etats et les Organisations internationales du Saint Siège et le chef de l’Etat camerounais ont parlé des relations entre le Cameroun et le Saint-Siège.

Dans ce sillage, les échanges ont touché à la célébration du 10è anniversaire de l’accord signé entre les deux parties le 13 janvier 2014. L’envoyé du Pape François a déclaré devant la presse avoir abordé des questions internationales avec le président Paul Biya. Les sujets se rapportant aux guerres, aux difficultés et défis du moment ont meublé les échanges, informe la présidence de la République.

Avant d’être reçu en audience au palais de l’Unité, l’émissaire du Saint-Siège a célébré le 16 novembre, une messe à la Basilique mineure de Mvolyé en présence du représentant du chef de l’Etat et des membres du gouvernement. Ce 18 novembre, après l’audience au Palais de l’Unité, Mgr Paul Richard Gallagher anime une conférence à l’Institut des relations internationales du Cameroun sur le thème « La diplomatie du Vatican et l’Accord-cadre ». La visite de l’émissaire du Pape vise à renforcer l’engagement mutuel du Cameroun et du Saint-Siège pour la paix, le respect mutuel et la promotion de la dignité humaine.