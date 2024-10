Cameroun : un incendie réduit une vingtaine de boutiques en cendres au marché central de Yaoundé

Les flammes se sont déclarées en début d’après-midi et ont été maitrisées par les sapeurs-pompiers appuyés par la police.

Les flammes ont calciné une vingtaine de boutiques le dimanche 27 octobre 2024 au marché central de Yaoundé. L’incendie qui serait parti d’un court-circuit selon les témoins, s’est propagé dans l’immeuble abritant l’espace marchant Nikki Gros. L’intervention des sapeurs-pompiers et de la police a permis de circonscrire les flammes et d’éviter plus de pertes matérielles. Le bilan officiel n’étant pas dressé par les autorités descendues sur les lieux, l’on retient de manière provisoire que l’incendie n’a emporté aucune vie humaine. Certains propriétaires de boutiques touchées évaluent des pertes individuelles à des dizaines de millions de francs CFA. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’incident.

L’incendie du marché central de Yaoundé rappelle celui du marché Mboppi à Douala survenu aussi un dimanche aux environs de 14h. Le 15 septembre dernier en effet, une quinzaine de boutiques ont brûlé dans cet incendie. Grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers, les flammes ont été maitrisées. Mais la question de la récurrence des incendies dans les marchés préoccupe. Le vieillissement des installations, la surcharge des lignes électriques ainsi que l’anarchie sont à déplorer dans certains marchés.