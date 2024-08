Cameroun – Université d’été : le CAVIE se penche sur la compétitivité de l’information en Afrique

Le Centre Africain de Veille et d’Intelligence Économique (CAVIE) a organisé ce café universitaire le 31 juillet 2024 à l’amphithéâtre 250 de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC). Les débats étaient encadrés par le Prof Jean Emmanuel Pondi, recteur de l’ICT University.

Dans une salle archi-comble, le recteur honoraire de l’IRIC et actuel recteur de l’ICT University ont animé une conférence sur la nouvelle géopolitique africaine. Cet échange avec le milieu universitaire et la communauté éducative nationale et internationale était basé sur l’impact des Africains dans la construction de l’histoire mondiale. Cette conférence s’inscrit dans une série d’activités des Universités d’été du Centre Africain de Veille et d’Intelligence Économique (CAVIE) qui se déroulent du 15 juillet au 02 août 2024.

Selon le conférencier, « Il est important de rappeler que l’Afrique est désormais un carrefour. Il faut négocier ou compter désormais dans le concert des grandes puissances ».

Du côté du président du CAVIE : « Les universités d’été sont un moyen d’échange entre l’élite intellectuelle et les étudiants. Vous pouvez sortir de vos bureaux et venir partager vos expériences. Il est important de sortir de l’ancien système dans lequel il fallait nécessairement aller à la rencontre des gens. Il est important de multiplier ce type d’initiative. » a-t-il martelé.

Par ailleurs, le Centre Africain de Veille et d’Intelligence Économique a décidé de distinguer le Pr Jean Emmanuel Pondi pour ses œuvres dans le domaine de la science et principalement dans les relations internationales africaines.

Les universités d’été sont une initiative qui vise à partager et à échanger les connaissances entre l’élite intellectuelle et les étudiants.