Cameroun : voici le niveau d’avancement du Projet VIVA-Logone

L’évaluation a été faite lors des 3ème et 4ème sessions du Comité de Pilotage de ce projet.

Les membres du Comité de Pilotage du Projet d’Aménagement et de Valorisation des Investissements dans la Vallée du Logone (VIVA-Logone) sont réunis du 07 au 08 août 2024 à Yaoundé, dans le cadre des 3ème et 4ème sessions dudit Comité.

Ces assises permettent d’examiner l’état d’avancement global des activités du projet, d’évaluer le niveau de mise en œuvre du Plan de travail et de budget 2024, et d’examiner d’autres documents liés à l’amélioration de la gouvernance et de la performance du projet. Il s’agit ici de la stratégie de communication et des manuels de gestion des compensations, de subventions par bons d’achat, et de co-financement des plans d’affaires du projet.

Fruit de la coopération Cameroun-Banque mondiale, le projet VIVA-Logone est mis en œuvre depuis novembre 2022, pour une durée prévisionnelle de 07 ans. Il est financé à hauteur de 124 milliards de FCFA, et son objectif est de fournir des infrastructures et des services d’irrigation et de drainage durables, et d’améliorer la productivité et la production agricole dans les parcelles culturales de la Vallée du Logone.

Alamine Ousmane Mey a souligné à l’ouverture des travaux que ce projet affiche un taux d’exécution physique et financière respectivement de 26% et 23% à ce jour. « Ce faisant, il s’inscrit au rang des projets les plus performants du portefeuille de la Banque mondiale », a indiqué Alamine OUSMANE MEY.

Le Président du Comité de Pilotage a saisi l’opportunité de ces assises pour encourager l’Unité de gestion du projet, tout en engageant celle-ci à maintenir le cap, pour la réalisation satisfaisante des objectifs visés par le projet.

A dire que, ce projet participe ainsi des efforts du Gouvernement dans le secteur rural, visant à accroître significativement la production du riz, tout en renforçant la résilience des populations de la zone d’intervention, notamment Yagoua, Vélé, Maga et Kaï-Kaï dans le département du Mayo-Danay.