Cameroun vs Eswatini : coulisses avant le match, trois joueurs hors de la tanière

Les Lions indomptables affrontent la sélection nationale d’Eswatini ce mercredi 19 mars au stade de Mbombela en Afrique du Sud. Dans les coulisses, certains joueurs camerounais sont forfaits.

Il sera 17 heures, heure du Cameroun, lorsque l’arbitre centrale donnera le coup d’envoi du match Cameroun contre Eswatini. La rencontre compte pour la 5è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En vue de la rencontre, les Lions sont à l’hôtel à Nelspruit en Afrique du Sud depuis cette nuit. Ils logent au Complexe Anew Resort White River. Ils sont au nombre de 23 au lieu de 26 comme convoqués.

La raison en est que deux sont blessés et la police sud-africaine a repoussé un à l’entrée du pays. Les blessés sont Franck Zambo Anguissa et Yvan Neyou que le coach Marc Brys a décidé de laisser au repos, laissant deux trous parmi les milieux. Ils ne pourront pas disputer le match cet après-midi. James Eto’o l’un des six milieux de terrain convoqués par Marc Brys se retrouve dans une situation similaire. Repoussé par la police des frontières sud-africaine pour défaut de passeport camerounais, le joueur est forfait. Il aurait oublié son passeport en Bulgarie.

Au vu de ces trois milieux non partants, Marc Brys va ainsi devoir faire avec l’incontournable Carlos Baleba, Martin Hongla, et Willity Younoussa.