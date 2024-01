CAN 2023 : Le Cameroun arrache sa qualification en 8ème de finale au terme d’un match héroique

En grand danger avant la dernière journée du premier tour de la Coupe d’Afrique des nations, le Cameroun a obtenu ce mardi 23 janvier à Bouaké, le résultat qu’il lui fallait pour se qualifier au second tour.

Victorieux au terme d’un match à suspense (3-2), les Camerounais affronteront le Nigéria ce Samedi en 8ème de finale.

D’entrée, le coach Rigobert Song faisait un choix fort : celui de laisser sur le banc André Onana, titulaire et décevant lors du dernier match. Mais dans ce match, les Lions Indomptables décevaient en première période et c’est la Gambie qui dominait clairement les débats. Barrow et Jallow posaient de gros soucis à la défense camerounaise et ne passaient pas loin d’ouvrir le score. Grâce à une intervention décisive d’Ondoa, le Cameroun revenait à la pause avec 0-0.

Au retour des vestiaires, le Cameroun avec plus d’envie, produisait un meilleur football. Nkoudou tout seul aux 6 mètres voyait son tir repoussé par la barre transversale (49e) avant que Toko-Ekambi ne délivre enfin les siens avec un coup de tête malicieux (56e). Mais le Cameroun est une équipe vraiment malade, puisque Ablie Jallow d’une belle reprise de volée permettait d’égaliser à la 72e.

Les Gambiens prenaient ensuite l’avantage grâce à Ebrima Colley (85e).

Mais les Lions qui n’ont sans doute jamais aussi été indomptables que lors de ce match, égalisaient dans l’engagement sur un csc de James Gomez (87e), avant d’arracher la victoire finale sur une tête rageuse de Christopher Wooh à la suite d’un corner (90+1°).

L’ Histoire aurait pu etre encore plus épique si Muhammed Sanneh n’avait pas vu son but égalisateur refuser à la suite d’une main justement invalidé par la VAR. Quel match ! Assurément le plus intense de la compétition à ce jour