CAN 2023 : place aux huitièmes de finale, les affiches

Le deuxième tour de la Coupe d’Afrique des Nations débute ce samedi 27 janvier avec des rencontres prometteuses.

Il y a sans doute deux rencontres que les passionnés de football attendent avec impatience. Il s’agit du Nigeria contre le Cameroun et du Sénégal vs Côte d’Ivoire. Si le premier est un remake de plusieurs finales de la CAN, le second est un derby régional de l’Afrique de l’Ouest qui promet d’être très excitant.

D’une part, le Sénégal veut soulever le trophée pour la deuxième fois consécutive après son triomphe en 2021 au Cameroun. Elle est la seule équipe du tournoi à avoir remporté ses trois matches de poule. Les Eléphants de Côte d’Ivoire, quant à eux, chercheront à se racheter auprès de leurs supporters après leur défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale lundi dernier. La pression sera d’autant plus forte que la CAN se joue à domicile.

Parallèlement à ces matches, les projecteurs seront braqués sur des nations prometteuses comme le Maroc, qui fait également partie des favoris. Il affrontera l’Afrique du Sud mardi à 21h00, tandis que le Mali se mesurera au Burkina Faso à 18h00.

La veille de leurs matches, le Cap-Vert, qui s’est qualifié à la surprise générale devant le Ghana et l’Égypte, affrontera la Mauritanie, tandis que l’Égypte se mesurera à la RD Congo et que la Guinée équatoriale croisera le fer avec la Guinée dimanche. L’Angola, quant à lui, ouvrira le bal contre la Namibie samedi à 18h00.