CAN2023-Cameroun : « On m’a annoncé ma mort mais je suis toujours là. Je reste concentré sur le match » Rigobert Song

C’est en ces termes que l’entraîneur-manager des Lions indomptables s’est exprimé lors de la conférence de presse d’avant-match ce lundi 22 janvier 2023.

Demain, le Cameroun jouera pour une place au second tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Après un nul contre la Guinée et une défaite contre le Sénégal, les Lions indomptables n’ont pas le droit à l’erreur. Ils doivent impérativement se ressaisir face aux Scorpions de Gambie ce mardi. Un avis partagé par le latéral Nouhou Tolo. « Pour le match contre la Gambie, si on accepte Courir, on gagnera. Quand on regarde les équipes de cette Coupe d’Afrique des Nations, elles sont assez mobiles », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match.

Pour Rigobert Song, il n’y a pas deux équations : gagner ou perdre, « c’est un match très important. Nous sommes conscients. Demain il faut absolument les trois points pour esperer passer au prochain tour. On a pas de calcul à faire. » Et même s’il s’agit d’un match décisif, l’entraîneur et manager des Lions rassure qu’il n’est pas inquiet : « Je ne panique pas. Je ne stresse pas. Je ne crains rien. On m’a annoncé ma mort mais je suis là. Je suis quelqu’un de spécial. »