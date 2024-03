Carrière : le Centrafricain Yvon Sana Bangui s’installe officiellement à la BEAC ce jour

Dès ce 01er mars 2024, le Centrafricain Yvon Sana Bangui est le nouveau gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac), ceci pour les sept prochaines années.

Le Palais des Congrès de Yaoundé abrite ce jour la cérémonie d’installation d’Yvon Sana Bangui comme nouveau gouverneur de la BEAC. La rencontre est présidée par Mays Mouissi, ministre gabonais de l’Économie et des Participations, qui préside actuellement le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (Umac).

Le nouveau gouverneur de la banque centrale, zone Cemac a été porté à la tête de l’institution financière le 9 février 2024. Il sera installé avec cinq autres membres du gouvernement de la BEAC. Le Congolais Michel Dzombala, nommé au poste de vice-gouverneur ; l’Equato-guinéen Miguel Engonga Obiang Eyang, le secrétaire général de la Beac ; du Camerounais Eugène Blaise Nsom, le directeur général du contrôle général ; du Gabonais Jean-Clary Otoumou, directeur général de l’exploitation ; et du Tchadien Mahamat Djibrine, directeur général des études, finances et relations internationales.

Yvon Sana Bangui

En effet, le nouveau gouverneur de la Beac cumule 19 années d’expérience professionnelle au sein de l’institution où il a contribué à la mise en œuvre de certaines réformes. Notamment : la gestion des Comptes Uniques des Trésors Nationaux ; la réforme de la programmation monétaire en zone Cemac ; la refonte de la Centrale des risques bancaires de la Cemac ; l’élaboration d’une stratégie régionale d’inclusion financière et la mise en place d’un dispositif de suivi et de promotion de l’accès aux services financiers dans la Cemac, etc…

Né le 25 mai 1974, cet ingénieur et économiste de 49 ans est originaire de la région de la Lobaye. Formé au Maroc et en France, il est titulaire d’un bac+4 en mathématiques appliquées, d’un DESS en informatique et télécommunications, ainsi que de deux masters en économie et gestion publique. Il intègre la Beac en 2005 et va progressivement occuper plusieurs postes dont celui de Directeur central de la comptabilité, du budget et du contrôle de gestion.