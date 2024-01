Combat Francis Ngannou vs. Anthony Joshua : le montant de la cagnotte dévoilé

Francis Ngannou reprendra le chemin vers le ring le 9 mars prochain. Cette fois, son adversaire sera le Britannique Anthony Joshua.

Beaucoup restent impatients de revoir le prédateur sur le ring. Lui aussi a hâte de remonter sur le ring. Au micro de Canal +, Francis Ngannou déclarait, « Je veux juste […] taper des gens, éviter de me faire taper, taper des gens, prendre un peu d’oseille et aller à la maison. » Et l’occasion lui en a été donnée. Ce sera le 9 mars 2024 en Arabie Saoudite. Il affrontera Anthony Joshua.

Il s’agit d’un combat aux enjeux considérables, mais aussi à l’impact financier énorme. Le magazine Forbes, vient d’annoncer que Francis Ngannou gagnera au moins 10 milliards de francs grâce à ce combat. Originaire de Batie, dans l’Ouest du Cameroun, Ngannou se réjouit de cette nouvelle. A 37 ans, il estime qu’il n’est plus dans la course à la ceinture. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas au top de sa forme pour le bien des sponsors et des bookmakers.

On peut également compter sur Anthony Joshua pour faire son show. Le boxeur âgé de 34 ans, qui a découvert la boxe à l’âge de 18 ans, s’est fait un nom dans les catégories IBF, WBA et WBO des poids lourds, tout en remportant des médailles olympiques. Il a notamment terminé l’année 2023 en battant le Suédois Otto Wallin, ancien détenteur du titre continental des poids lourds de la World Boxing Association.