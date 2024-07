Comment transformer l’excitation des parieurs en un revenu stable grâce au marketing d’affiliation ?

Est-il possible de gagner de l’argent grâce aux paris sans parier ? Il y a quelques années, cette question n’avait pas de sens, mais aujourd’hui tout a changé. Nous allons vous expliquer comment gagner de l’argent grâce aux paris avec le programme d’affiliation 1xPartners, qui offre les conditions de coopération les plus favorables.

Paris sur le grand football

Cet été, nous avons assisté à deux grands tournois de football en même temps : l’Euro 2024 se déroule en Europe et la Copa América a débuté dans l’autre hémisphère du globe. En collaboration avec le bookmaker fiable 1xBet, nous vous parlerons des principaux favoris de ces tournois et créerons un calendrier précieux spécialement pour vos joueurs. Parlez-leur des affrontements à venir, présentez-leur des cotes élevées et gagnez des commissions fantastiques.

Gagnez de l’argent sur le championnat d’Europe

Le principal tournoi européen bat son plein et les fans de football n’hésitent pas à faire des pronostics. Pour les partenaires de 1xBet, c’est le bon moment, car nous avons des matchs de barrage tant attendus devant nous. Les 16 meilleures équipes nationales vont se battre pour le trophée, et l’intérêt des fans ne fera que croître. Les analystes de 1xBet ont déjà déterminé les principaux favoris. La France a les meilleures chances de remporter le tournoi, suivie de l’Allemagne et de l’Espagne. Mais les cotes sur le triomphe de l’Angleterre ont chuté – jusqu’à présent, l’une des équipes les plus fortes du continent n’a pas montré son meilleur jeu.

Conservez les dates des matches de football les plus importants auxquels votre public devrait prêter attention :

1/8 de finale : 29.06 – 02.07

1/4 de finale : 05.07 – 06.07

1/2 finale : 09.07 – 10.07

Finale : 14.07

Gagnez sur la bataille entre Messi et Vinicius à la Copa América

Parallèlement à la compétition paneuropéenne, la Copa América, qui s’avère assez inhabituel, se déroule de plein fouet. D’une part, des équipes nord-américaines y ont été invitées. D’autre part, le tournoi lui-même se tient aux États-Unis, ce qui en fait une sorte de répétition de la Coupe du monde 2026. Les Brésiliens avec Vinicius et les Argentins avec Messi sont toujours considérés comme les principaux favoris de la Coupe d’Amérique. Les Brésiliens ont remporté la dernière édition du tournoi, les Argentins l’avant-dernière.

La phase de groupes se terminera à la fin du mois de juin, et en juillet, vous pouvez vous attendre à des éliminatoires passionnants. Préparez-vous avec notre programme et partagez-le auprès de votre public :

1/4 de finale : 05.07 – 07.07

1/2 finale : 10.07 – 11.07

Match pour la 3ᵉ place : 14.07

Finale : 15.07

Code promotionnel personnalisé pour les joueurs

Proposez de parier sur les favoris avec un code promotionnel unique. Il peut être utilisé à la place d’un lien d’affiliation dans divers matériels promotionnels ou ressources en ligne. Le code doit contenir des lettres avec ou sans chiffres – par exemple, AFRICA 154 ou BONUS 7. Chaque partenaire de paris peut demander l’assistance de son manager personnel qui l’aidera à générer le code.

Le manager personnel du programme d’affiliation qui vous a été attribué vous aidera également à créer un compte de démonstration. Grâce à lui, vous pourrez montrer aux joueurs potentiels comment et ce qu’ils doivent faire sur le site web et l’application du bookmaker.

Le Crash légendaire – une belle alternative aux paris sportifs

Si vos parieurs sont peu attirés par le sport, 1xBet vous suggère de vous envoler dans le jeu Crash. Ce divertissement inoubliable de la section 1xGames sera une excellente option pour tous ceux qui aiment chatouiller leurs nerfs. Le participant doit faire confiance à son intuition et deviner combien de temps l’avion restera en vol. Le joueur peut utiliser différentes stratégies : jouer presque à coup sûr et récolter régulièrement des gains avec des cotes allant de 1.5 à 2.0, ou prendre un risque pour multiplier sa mise des dizaines et des centaines de fois. Des règles simples, un processus intéressant et la possibilité de gagner de l’argent devraient attirer de nombreux utilisateurs.

Ce dont les partenaires de 1xBet peuvent être sûrs

La qualité du produit de paris grâce auquel ils peuvent gagner de l’argent et les conditions favorables du programme d’affiliation. 1xPartners est l’un des meilleurs du secteur et a été récompensé lors des derniers SBC Awards. Le programme réunit plus de 100 000 affiliés dans le monde entier et des dizaines de milliers de membres en Afrique.

Les membres du programme d’affiliation peuvent recevoir jusqu’à 40 % sur les mises de chaque utilisateur enregistré qu’ils amènent sur la plateforme 1xBet. Tous les paiements de commissions sont automatiquement transférés sur les comptes 1xPartners une fois par semaine. En outre, un choix parmi plus de 250 systèmes de paiement populaires est disponible, y compris les services en ligne, les portefeuilles électroniques et les cryptomonnaies.

Rejoignez les partenaires de 1xBet et convertissez l’intérêt des fans de sport et de jeu en un revenu stable.