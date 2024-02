Compétence : Jean Paul Simo Djonou, nouveau directeur Général de Cotco

L’ancien Directeur Général de la Sonara vient d’être porté à la tête de Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), en remplacement de Harouna Bako.

Harouna Bako et Jean Paul Simo Djonou se permutent les fauteuils. Débarqué de la Sonara, Simo Djonou a hérité de Cotco dont, Harouna Bako a été enlevé pour le remplacer à la Sonara.

Cependant, les Tchadiens expriment leur désapprobation envers cette nomination, en raison du passage controversé de Simo Djonou Jean Paul à la SONARA. Son mandat à la tête de la SONARA a été marqué par des polémiques, notamment son implication dans le scandale de l’assurance de la SONARA, qui pourrait coûter près de 200 milliards de Fcfa à l’État camerounais.

La dette en question est née du fait que la Sonara n’était pas assurée avant l’incendie. Selon les médias Jean Paul Simo Djonou attendait les instructions de son mentor, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh. L’incendie s’est donc déclenché au moment où l’assurance n’avait pas été renouvelée.

En effet, sa candidature suscite l’ire des Tchadiens qui contrôlent l’entreprise à hauteur 74,83% contre 25,17% au Cameroun à qui échoit le poste, d’après les statuts votés en assemblée générale à Paris le 24 mai 2023 et qui consacrent la rotation à cette fonction entre les deux pays.

Dans ce contexte, Jean Paul Simo Djonou est confronté à d’importants défis, notamment la restructuration de l’entreprise et la restauration de la confiance des parties prenantes. La réussite de sa mission dépendra de sa capacité à naviguer dans ces eaux tumultueuses et à instaurer une gestion transparente et responsable au sein de la COTCO.

Qui est l’homme?

Né le 05 décembre 1964, Jean-Paul Simo Njonou est originaire du département des Hauts-Plateaux, dans la région de l’Ouest. Diplômé en Droit privé, Droit des affaires et Droit communautaire, il a occupé de hautes fonctions dans l’administration camerounaise. Le nouveau DG de Cotco a été Président du conseil d’administration du Port autonome de Kribi ; membre du conseil d’administration d’Electricity Development Corporation (EDC) et membre de la commission spéciale des marchés du Comité de pilotage et de suivi des pipelines (CPSP), logé à la Société nationale des hydrocarbures entre-autre fonctions.