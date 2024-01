Compétence : l’héritage que laisse la Camerounaise Anne Catherine Tchokonte à Orange Money

Après avoir passé deux ans à la tête d’Orange Money Cameroun (OMC), Anne Catherine Tchokonte a pris la décision de quitter ses fonctions.

En fonction depuis le 5 mai 2022 à la faveur d’un arrêté du ministre des Finances, Anne Catherine Tchokonte a travaillé à placer cette filiale de l’opérateur français en tête. C’est sous sa direction qu’en mai 2022, Orange Money Cameroun SA a reçu son agrément d’Établissement de Paiement (EP). Cet agrément lui a donné la possibilité d’élargir son offre avec différents services, notamment les services permettant le dépôt et le retrait d’argent sur un compte bancaire, les services de transfert de fonds.

Initialement estimé à 1,2 milliard de Fcfa, l’entreprise a vu son capital augmenter à 2,2 milliards de Fcfa. Cette embellie du capital a été réalisée par la création de 126 428 actions de 10 000 Fcfa de valeur nominale chacune, totalement libérées par Orange Cameroun. Anne Catherine Tchokonte laisse ainsi une société financièrement solide qui revendique 70% des parts de marché dans un secteur très concurrentiel, disputé par l’opérateur sud-africain MTN.

À ce jour, l’entreprise revendique des transactions cumulées de près de 800 milliards de Fcfa par mois, soit près de 9 600 milliards par an, plus de 5 millions de comptes ouverts, plus de 100 000 partenaires commerciaux, et environ 200 000 emplois directs et indirects créés.

Anne Catherine Tchokonté est une professionnelle au parcours remarquable. Ses expériences multisectorielles dans les télécoms, la microfinance, l’agriculture, l’énergie et les cosmétiques lui ont permis de se tailler une belle réputation dans la sphère économique continentale.

Cette Role Model a travaillé chez Areva comme Analyste Marketing Stratégique & Support aux activités commerciales Europe, Moyen-Orient et Afrique, puis chez OCP AFRICA en qualité de Business Development Manager avant de rejoindre la maison Orange où elle est depuis le mois de Février 2021, Responsable Diversification des Services Financiers Mobiles Afrique & Moyen-Orient.

Formée dans de grandes écoles françaises (école polytechnique, école des ponts Paristech), l’ancienne élève du collège Vogt de Yaoundé fait également partie de la galaxie de ces entrepreneures enthousiastes qui œuvrent au quotidien pour l’autonomisation des jeunes africains. Avec sa plateforme Study in Africa, elle forme et motive. C’est sans doute la raison pour laquelle elle a été sélectionnée l’année dernière, parmi les 100 Young Leaders de la French African Foundation.