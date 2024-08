Compétence : Louis Paul Motaze sacré meilleur ministre des Finances de la Zone Cemac

Le ministère des Finances a rendu public cette information ce 08 août 2024.

Louis Paul Motaze, ministre des Finances au Cameroun a été sacré meilleur ministre des Finances de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale.

Même si l’information vient d’être publiée, le ministère des finances souligne que ce sacre date de janvier 2024. Plus précisément les 25 et 26 janvier 2024, dates auxquelles s’est tenue à Brazzaville au Congo, le Premier Sommet Africain de la Finance, de la Banque et de la Digitalisation de la Région CEMAC.

L’évènement qui s’est déroulé sous le thème : « La digitalisation du secteur bancaire et financier : un vecteur de croissance et d’intégration de la zone CEMAC » a réuni nombre d’acteurs du landernau financier des pays membres de la CEMAC au rang desquels les ministres en charge de l’économie et des finances, les chefs des institutions sous- régionales ainsi que les responsables des banques.

Lors de la cérémonie de clôture où plusieurs trophées ont été décernés aux acteurs des finances dans la sous-région, le Cameroun s’est démarqué.

Le prix du Ministre des Finances de l’année 2023 a été décerné sans concurrent au Ministre des finances Louis Paul Motaze, pour avoir mené des politiques macroéconomiques prudentes et qui par ses réformes et ses actions, a fait preuve de dextérité pour créer les conditions d’un climat d’investissement attrayant.

Concernant le prix de la Banque Africaine de l’année, sur les trois nominés, en l’occurrence, la Société Générale Cameroun, BCI Congo et Afriland First Bank, il est finalement revenu à Afriland First Bank.

L’objectif dudit sommet était de créer une synergie entre les pays et les institutions de la zone CEMAC, de partager les expériences et de réfléchir sur la modernisation de l’infrastructure bancaire et financière pour une meilleure intégration régionale.