Consommation : Vody, cette boisson à la vogue qui inquiète les autorités

Mis sous cannette, son apparence de soda, le « Vody » connaît un succès en Afrique et en Outre-mer. Les autorités sanitaires sont préoccupées.

Le « Vody », vendu en canette, contient 18 à 22% d’alcool (de la vodka), ainsi que de la caféine et de la taurine, des substances présentes dans les boissons énergisantes. Ce mélange d’alcool et de stimulants inquiète les professionnels de santé.

D’après les médecins, il masque les effets de l’ivresse et peut entraîner une surconsommation sans que le consommateur s’en rende compte. La boisson, très sucrée, se boit facilement. Son design rappelle celui d’un soda ou d’un energy drink classique.Les professionnels de santé s’inquiètent de la surconsommation de Vody chez les jeunes, de ce breuvage potentiellement dangereux.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ils dénoncent ainsi l’effet de l’ivresse dissimulé derrière un aspect de soda classique. La Répression des fraudes (DGCCRF) a ouvert une enquête, le 1er mai, à propos d’un problème d’étiquetage. Selon les experts, la Vody ne devrait pas être présentée comme une boisson énergisante, mais comme un alcool.

Au Cameroun, les jeunes y sont de plus en plus accrochés. Dans les supermarchés et les boutiques, ce breuvage devient une vedette. « Je ne vends pas encore cette boisson, mais d’ici la semaine prochaine je vais devoir commander, les jeunes demandent beaucoup ça », nous confie un boutiquier au quartier Mimboman à Yaoundé.Dans un supermarché situé toujours à Mimboman, nous rencontrons des jeunes qui s’en délectent. « Elle est bonne en bouche, c’est une boisson pour les jeunes comme nous », nous explique un jeune avec du sourire.

Comme lui, plusieurs jeunes estiment que cette boisson est bien meilleure que d’autres alcools. « Nous buvons le kitiki (Whisky en sachet) on gronde, la booster on gronde. Vody nous correspond », souligne un autre jeune.

Pour Pierre, parent, cette boisson n’est pas différente du « Tombo (whisky en sachet). « Si tu vois bien, ce sont toujours les jeunes délinquants qui boivent ça, le gouvernement Camerounais doit retirer ce produit du marché, tout comme les whisky en sachet », exhorte-t-il.Soulignons qu’en Côte d’Ivoire, la vente et la consommation de la boisson Vody sont interdites depuis 2023.